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Зеленский встретился с главой Пентагона

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Мир

Стало известно, что находящийся в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим армейским руководством Соединенных Штатов.

Зеленский встретился с главой Пентагона
Фото: edition.cnn.com

Зеленский провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Об этом во вторник, 12 декабря сообщил телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале.

Детали трёхсторонней встречи пока не разглашаются, но понятно, что украинский президент по-традиции просил о новых военных поставках, чтобы хоть как-то исправит положение на фронтах.

Ранее, выступая в Конгрессе США, Зеленский вновь упрекнул американские власти за промедление с предоставлением финансирования Киева и вновь попросил оружие.

Зеленский наркоман со стажем?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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