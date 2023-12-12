Зеленский встретился с главой Пентагона

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Стало известно, что находящийся в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим армейским руководством Соединенных Штатов.

Фото: edition.cnn.com

Зеленский провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Об этом во вторник, 12 декабря сообщил телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале.

Детали трёхсторонней встречи пока не разглашаются, но понятно, что украинский президент по-традиции просил о новых военных поставках, чтобы хоть как-то исправит положение на фронтах.

Ранее, выступая в Конгрессе США, Зеленский вновь упрекнул американские власти за промедление с предоставлением финансирования Киева и вновь попросил оружие.