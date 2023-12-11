WT: поддержка Киева со стороны США находится под вопросом из-за "отсутствия ясности"

Поддержка Украины со стороны США сейчас находится под большим вопросом, потому что у американского лидера Джо Байдена нет чёткого понимания того, как должен быть завершён украинский конфликт. Об этом сообщает газета The Washington Times.

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"Из-за отсутствия ясности американская военная помощь Украине находится под большим вопросом. Республиканцы требуют, чтобы президент сформулировал четкий путь к завершению конфликта для Украины", — сказано в материале.

Только после этого можно рассчитывать на одобрение республиканцами нового пакета помощи Украине на сумму в 61,4 миллиарда долларов, который до сих пор находится в подвешенном состоянии.

Авторы отметили, что Байден и его администрация никак не могут понятно объяснить, по какой причине США и впредь обязаны помогать Украине, подпитывая военный конфликт на территории этой страны.

Обозреватели добавили, что даже если конфликт будет продолжен, Россию это не ослабит, и она всё равно выйдет из него победителем.