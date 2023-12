Поддержка Украины со стороны США сейчас находится под большим вопросом, потому что у американского лидера Джо Байдена нет чёткого понимания того, как должен быть завершён украинский конфликт. Об этом сообщает газета The Washington Times.

