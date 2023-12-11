Поддержка Украины со стороны США сейчас находится под большим вопросом, потому что у американского лидера Джо Байдена нет чёткого понимания того, как должен быть завершён украинский конфликт. Об этом сообщает газета The Washington Times.
"Из-за отсутствия ясности американская военная помощь Украине находится под большим вопросом. Республиканцы требуют, чтобы президент сформулировал четкий путь к завершению конфликта для Украины", — сказано в материале.
Только после этого можно рассчитывать на одобрение республиканцами нового пакета помощи Украине на сумму в 61,4 миллиарда долларов, который до сих пор находится в подвешенном состоянии.
Авторы отметили, что Байден и его администрация никак не могут понятно объяснить, по какой причине США и впредь обязаны помогать Украине, подпитывая военный конфликт на территории этой страны.
Обозреватели добавили, что даже если конфликт будет продолжен, Россию это не ослабит, и она всё равно выйдет из него победителем.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.