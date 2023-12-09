Шольц: России не следует уповать на то, что Запад перестанет поддерживать Киев

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России не следует надеяться на то, что Запад прекратит военную и финансовую поддержку Украины. Такое мнение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Соответствующее заявление Шольц сделал в ходе партийного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ), отметив, что продолжение поддержки Киева Германия воспринимает как вызов.