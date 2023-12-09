России не следует надеяться на то, что Запад прекратит военную и финансовую поддержку Украины. Такое мнение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Соответствующее заявление Шольц сделал в ходе партийного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ), отметив, что продолжение поддержки Киева Германия воспринимает как вызов.
"Не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы далее будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине с ее 46 миллионами жителей…", — сказал Шольц.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.