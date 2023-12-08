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Focus: ВСУ лишились возможности выйти к Азовскому морю

1:17
Мир

Ни одна из задач украинского контрнаступления так и не была выполнена, их миссия полностью провалилась. На это обратили внимание журналисты немецкого издания Focus.

Focus: ВСУ лишились возможности выйти к Азовскому морю
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"Киевские войска не смогли вбить клин в российские позиции на юге Украины и выйти к Азовскому морю. Россию также не удалось ослабить ни в политическом, ни в военном отношении", — сказано в материале.

Авторы напомнили, что подход Киева и Вашингтона к дальнейшему поведению на поле боя разнился. В США считали, что Украине следует нанести один, но мощный удар, в то время как украинские военачальники предлагали рассредоточиться по всей линии фронта.

Обозреватели отметили, что военные США руководствовались своим собственным опытом, когда бойцы прикрыты авиацией с неба, а сама многочисленная армия отличается хорошей подготовкой.

Помимо этого, западный ВПК не смог обеспечить украинскую армию всем необходимым, а сами ВСУ расходовали слишком большое количество боеприпасов. А если прибавить к этому хорошую подготовку ВС РФ и их непреодолимые минные поля, становится ясно. почему у украинцев ничего не получилось.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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