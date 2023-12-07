В новогоднюю ночь комендантский час на Украине будет действовать по обычному будничному графику, сообщает в четверг РБК-Украина. Она собрала информацию обо всех запретах и отменах праздничных мероприятий.
В прошлом году также действовали ограничения, и более строгие, но в честь праздника их сокращали, напоминает издание. На сей раз — никаких исключений: с 00:00 до 05:00 выходить из дома нельзя. Таким комендантский час установлен в большинстве городов, кроме Харькова.
"Комендантский час в Харькове на Новый год продлится с 23:00 до 05:00, если не будет объявлено о дополнительных ограничениях", — поясняется в материале.
Нигде не будут проводиться массовые мероприятия, кроме разве что утренников для самых маленьких украинцев, например в харьковском метро для них могут быть организованы концерты.
"Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений в столице не будет. Главной праздничной локацией будет 12-метровая ёлка на Софийской площади, рядом обустроили одну фотозону", — пишет РБК-Украина.
И даже городские ёлки поставили далеко не везде, а там, где они есть, их установку и украшение оплатили меценаты.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.