В Запорожье прокомментировали слова сенатора США о российском городе Киеве: вернётся к корням

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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов оценил прогноз американского сенатора-демократа Криса Мерфи, считающего, что Украину могут присоединить к России, и Киев в итоге станет российским городом. Так будет, по мнению сенатора, если США прекратят поддержку Украины.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Рогов счёл это признание бесценным.

"Это бесценное признание, которое, во-первых, в очередной раз напоминает, что Киев всегда исторически был русским городом, и он обязательно вернется к своим корням", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" указал, что даже в США знают, что Украина была сформирована искусственно, и сегодня существует исключительно благодаря финансовой помощи западных партнёров.

"Потому без западной поддержки украинская марионеточная государственность, построенная на самоубийственной борьбе со своей русской основой, уйдет в прошлое", — добавил Рогов.

Политик не сомневается, что после искоренения нацизма Киеву ничего другого не останется, кроме как снова превратиться в великий русский город.