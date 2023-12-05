Офис президента Украины дал указание "забыть" про главкома Залужного

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Офис президента Украины дал указание "забыть" про главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

По информации Telegram-канала "Резидент", Залужный попал в некий гибридный "бан-лист" киевского режима.

"Все публикации про Залужного должны быть согласованы с функционерами ОП или закрепленным СБУшником. Они или одобрят или отклонят публикацию", — отмечает портал.

По словам автора, киевская власть очень боится Залужного. Тем более Зеленский требует отправить его в отставку. Сегодня все украинские ресурсы сливают всё в СБУ и на Банковую. Андрей Ермак пытается держать всё под своим контролем.