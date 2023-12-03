Профессор университета Корка, Джеффри Робертс, выразил свои опасения относительно возможных последствий, если конфликт между Украиной и Россией продолжится.
В беседе с YouTube-каналом Dialogue Works он предположил, что в случае продолжения войны Россия может захватить всю территорию Украины до реки Днепр по стратегическим соображениям.
Профессор также отметил, что Украине не следует рассчитывать на возвращение четырех новых регионов и призвал Запад склонить Киев к мирным переговорам с Москвой для сохранения своей репутации.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.