Профессор Робертс: Россия заберёт всю Украину до Днепра

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Профессор университета Корка, Джеффри Робертс, выразил свои опасения относительно возможных последствий, если конфликт между Украиной и Россией продолжится.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0

В беседе с YouTube-каналом Dialogue Works он предположил, что в случае продолжения войны Россия может захватить всю территорию Украины до реки Днепр по стратегическим соображениям.

Профессор также отметил, что Украине не следует рассчитывать на возвращение четырех новых регионов и призвал Запад склонить Киев к мирным переговорам с Москвой для сохранения своей репутации.