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Reuters: США отложили поставки на Украину высокоточных ракет GLSDB на 2024 год

1:09
Мир

В США решили перенести сроки поставки Украине в рамках военной помощи снарядов GLSDB на следующий год. Как уточняет агентство Reuters, данные боеприпасы планируют поставить после проведения испытаний.

Reuters: США отложили поставки на Украину высокоточных ракет GLSDB на 2024 год
Фото: Youtube/presentation GLSDB

Причём, отмечается, что в 2024 году Киеву направят только первую крупную партию данных ракет.

Как сообщалось прежде, осенью прошлого года компания Boeing обратилась к администрации США с предложением приобрести у неё и впоследствии направить Украине снаряды GLSDB. Ожидалось, что Киев получит их весной 2023 года, однако позднее выяснилось, что Вашингтон ожидает предоставления [Украине — ред.] данного оружия в начале следующего года после того, как будут завершены успешные испытания.

Планирующие высокоточные дальнобойные реактивные снаряды GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 150 км. Оружие запускается из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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