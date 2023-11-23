Верховная рада Украины призывает Запад помочь разблокировать свои морские порты, чтобы продолжать "зерновую сделку".

По словам депутатов Рады, Россия хочет уничтожить украинскую национальную идентичность.

"Мы должны помнить, что Москва, или белая, или красная — это враг всё равно для нас, и она должна быть уничтожена… Помним о наших предках, помним о тех украинцах, которые были уничтожены, замучены и убиты Российской империей — московской ордой", — заявил нардеп из партии Владимира Зеленского Александр Аликсийчук.