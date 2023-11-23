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Партия Зеленского: Москва должна быть уничтожена

0:48
Мир

Верховная рада Украины призывает Запад помочь разблокировать свои морские порты, чтобы продолжать "зерновую сделку".

Партия Зеленского: Москва должна быть уничтожена
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

По словам депутатов Рады, Россия хочет уничтожить украинскую национальную идентичность.

"Мы должны помнить, что Москва, или белая, или красная — это враг всё равно для нас, и она должна быть уничтожена… Помним о наших предках, помним о тех украинцах, которые были уничтожены, замучены и убиты Российской империей — московской ордой", — заявил нардеп из партии Владимира Зеленского Александр Аликсийчук.

Такого же мнения бывший "регионал" Юрий Павленко, экс-министр времен Януковича, заявив, что якобы Россия совершала геноцид против украинской нации, а сейчас "не даёт развиваться".

ВСУ: в Авдеевке ситуация тяжёлая, большие потери, русские продвигаются
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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