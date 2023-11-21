ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС договорились о режиме прекращения огня. Как выяснилось, действовать он будет четыре дня. Об этом проинформировало израильское радио Galei Zahal.

Фото: ru.freepik.com

"Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня", — указали в сообщении радио.

При этом, на радио также подчеркнули, что при необходимости палестинцы могут запросить продления данной сделки. В частности, сделать это можно по той причине, что несовершеннолетние пленные могут находиться в разных местах.

Помимо этого, по информации радио, стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых дети, их матери и, вероятнее всего, пожилые женщины.

В агентстве AFP также уточнили, что представители палестинского движения могут потребовать выпустить около 300 палестинцев из тюрем Израиля в обмен на освобождение заложников.