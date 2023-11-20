В Киеве замерзающие в аудиториях студенты вышли на митинг

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В Киеве студенты НАУ вышли на митинг возле ректората. Они требуют перевести их на удалённую систему обучения из-за холодных аудиторий. Так в корпусе № 8 университета, по утверждению студентов, температура в здании опустилась до 1 градуса.

Фото: vashgorod.ru

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль не раз делал заявления, что предстоящая зима будет очень сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев получил средства для вхождения в отопительный сезон, а в "Укрэнерго" сообщали, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.