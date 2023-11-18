Экс-разведчик Риттер: ВСУ не могут использовать поставленные Западом танки

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ВСУ боятся использовать на поле боя переданные им западные танки, потому что знают, что они сразу же будут уничтожены бойцами российской армии. На это обратил внимание бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Офицер считает, что использование украинцами американских танков в текущей ситуации будет равно самоубийству.

"Использовать "Абрамсы" будет просто самоубийством. Мы им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать. В такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит "Ланцет" и уничтожит его. А мы не хотим видеть горящий американский танк", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

Условия Украины в принципе не подходят для применения западных танков, подчеркнул Риттер. А их ремонт также является сложным процессом, который лишь добавит проблем Киеву.

По данным Риттера, в резерве ВСУ находятся не только американские M1 Abrams, но также и британские Challenger 2, которые были убраны в тыл после того, как ВС РФ ликвидировали несколько штук на поле боя.