США продадут Японии ракеты Tomahawk на $2,35 млрд

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Власти США и Японии достигли соглашения о продаже 400 высокоточных многоцелевых крылатых торпед небольшой дальности Tomahawk на общую сумму $2,35 миллиарда.

Фото: Wikipedia by U.S. Navyderivative work is licensed under Общественное достояние

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Госдепартамента и Пентагона.

В материале отмечается, что Госдепартамент вынес решение, одобряющее продажу Японии системы вооружения Tomahawk. Согласно договоренностям, предусмотрено отправление 14 систем управления ракетами, предоставление соответствующего оборудования, запчастей и технического обслуживания, а также обучение японских военных использованию Tomahawk.

В феврале стало известно, что японское правительство рассматривает возможность приобретения до 400 американских крылатых ракет Tomahawk. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует закупить американские ракеты Tomahawk самой последней модификации.