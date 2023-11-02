Песков прокомментировал запуск США ракеты над Тихим океаном: нас поставили в известность

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

США проинформировали Москву о том, что собираются запустить над Тихим океаном межконтинентальную ракету. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Ранее стало известно, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Вашингтоном оказался неудачным, из-за чего ВС США пришлось прервать испытательный пуск, взорвав ракету в воздухе.

"Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает российская сторона", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Москва не станет комментировать неудачу во время пуска американской ракеты.