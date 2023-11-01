Американский политолог Вертхайм: к российской "оси зла" скоро причислят марсиан

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Американский политолог Стивен Вертхайм высмеял заявление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, который сообщил, что вокруг Москвы существует некая "ось зла". Так, по мнению Макконнела, в неё входят Россия, Китай и Иран.

Фото: commons.wikimedia. org

По словам Вертхайма, судя по стремительному развитию этой темы вскоре в поле "оси зла" на российской стороне окажется и пара "марсианских цивилизаций".

"При текущих темпах через пару десятилетий ось зла однозначно будет включать <…> большую часть человечества и, возможно, парочку марсианских цивилизаций", — заявил политолог на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что это "худшее заявление" в американских политических кругах, и оно не выдерживает никакой критики.

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