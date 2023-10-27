Экс-советник Кучмы Соскин предрёк обрушение финансовой системы Украины

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Бывший советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин считает, что Киеву нужно срочно "включить мозги" и немедленно прекратить боевые действия, потому что если этого не сделать, последствия будут необратимы.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Политолог уверен, что если боевые действия будут продолжаться и дальше, уже в декабре стоит ждать обвала банковской системы Украины в целом и гривны в частности.

"По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог предупредил, что если допустить такое развитие событий, то украинцы будут лить "кровавые слёзы".

Соскин также призвал отменить военное положение на Украине и забрать власть у действующего президента Владимира Зеленского, пока он окончательно не погубил украинцев.