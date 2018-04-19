"Умные ракеты" Трампа прилетели в Россию

Сирийское командование передало России две несдетонировавших крылатые ракеты, обнаруженные после авиаудара Западом по сирийским объектам.

По словам источника, "две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля) были переданы русским военным".

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более сотни ракет по Сирии. США и союзники назвали эти удары ответом на возможную химическую атаку в городе Думе, расположенном в Восточной Гуте.

Доказательств "химатаки" Запад не предоставил, но обвиняет в ней Башара Асада. Официальный Дамаск эти обвинения отвергает.

Как пояснил политолог Евгений Сатановский в эфире "Вести ФМ", заморозка Россией диалога с США на уровне официоза вгонит их в истерику и заставит искать пути нормализации отношений.

"У нас масса очевидцев провокаций в Гуте. Масса обломков ракет, сбитых над Сирией. Трамп говорит, что его ракеты не сбиты? А обломки "несбитых" ракет откуда? По каждому вяку надо их давить. Просто по морде, по морде - и это правильно", - отметил Сатановский.

По его словам, "надо сокращать дипломатическое присутствие России на Западе и замораживать имитацию диалога и дискуссии. Потому что именно это наносит этим ребятам основной удар и заставляет их впасть в истерику".

"Американцев надо приводить в чувство шоковыми методами - и тогда они сами будут говорить о возобновлении диалога и его восстанавливать. Надо переводить их в партер и втыкать их в татами головами. Другого варианта нет. Запад работает на опережение - а надо его просто игнорировать. Вышли в Совбезе, заветировали и ушли. Военные спецслужбы имеют канал диалога - прекрасно. И должна расти с нашей стороны информационная война", - подытожил Сатановский.

Западная коалиция нанесла удары по трем объектам в Сирии. Военная операция к человеческим жертвам не привела. В руины превратился Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском (на фото).

Как ранее заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, все цели были поражены "точным, ошеломляющим и эффективным" образом. Целями были Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском (76 ракет, 57 из них - "Томагавки"), склад химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом (22 ракеты) и бункер с химическим оружием в Хим Шиншар (7 ракет "Скаут"). По словам Маккензи, ни один из самолетов и ни одна из ракет не были перехвачены системами ПВО Сирии.

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