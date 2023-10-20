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Бренд Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения прибыли

0:51
Мир

Бренд женского нижнего белья Victoria's Secret решает изменить свой имидж, отказавшись от феминистской концепции "бодипозитива" из-за снижения объемов продаж, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Бренд Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения прибыли
Фото: Openverse

В 2018 году марка отказалась от гламурных подиумов и фирменных "ангелов", а также начала акцентировать внимание на разнообразном представительстве, приглашая на показы моделей плюс-сайз и трансгендеров.

Однако прибыль от продаж регулярно снижалась. В текущем году ожидается доход в размере 6,2 миллиарда долларов, что на миллиард меньше, чем было зафиксировано в 2018 году.

Руководство оценило убытки и приняло решение вернуться к исходной концепции.

 

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VICTORIA'S SECRET - ПАДШИЙ АНГЕЛ В МИРЕ МОДЫ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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