Глава полиции Сан-Франциско Уильям Скотт объявил, что полиция города не собирается проводить операции по изгнанию бездомных до начала саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, сообщает издание "РИА Новости".
Полицейские также заверили, что будут предприняты необходимые меры при подготовке и проведении саммита, чтобы обеспечить безопасность участников события.
Обсуждение проблемы бездомных на пресс-конференции не случайно. Улицы городов в Калифорнии переполнены людьми, которые устраивают палатки или живут на улице под одеялами. Эта проблема острее в этом штате, чем во многих других регионах США. Сан-Франциско занимает лидирующие позиции по числу бездомных на улицах, и они часто встречаются в деловых и центральных районах города. Кроме того, здесь высок уровень уличных краж, и окна автомобилей могут быть разбиты, если на заднем сиденье видна даже маленькая сумка или рюкзак.
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