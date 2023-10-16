Пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines, следовавший из Германии в Турцию, был поражен молнией при взлете из Гамбурга.
Самолет сначала продолжил набор высоты, но затем отклонился в сторону Мюнхена, где приземлился с избыточным посадочным весом. Пассажиры продолжили свое путешествие в Анталию на запасном самолете с задержкой примерно на два часа. На борту находилось 178 человек.
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