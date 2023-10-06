Депутаты Рады устроили драку на рассмотрении изменений в бюджет на остаток года во время пленарного заседания.
Нардеп Алексей Гончаренко повздорил с коллегами, его назвали "петухом с Одесчины", и началась массовая драка. Итог побоища — порванные штаны в филейной части, и украденный смартфон.
"В Киеве войны нет. В Киеве тепло и уютно. У Радуцкого бизнес хорошо идёт, у Тищенко колл-центры с наркоторговцами. Все живут себе, не болеют. Но нам нужно менять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год". Ответ оказался простым: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе, Тищенко почему-то порвал мне штаны", — отметил в соцсети депутат.
На ролике видно, как украинские парламентарии начинают ругаться, толкаться, и позже воруют телефон коллеги. Но кадры с разрывом пятой точки на брюках Гончаренко в ролик не попали, правда, в знак подтверждения слов депутат записал целое видео.
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