Запад просто не может заставить Россию подписать капитуляцию по итогам противостояния в спецоперации.
Об этом сообщил киевский политэксперт Вадим Карасёв.
"Запад не может победить Россию полностью и заставить ее подписать капитуляцию, потому что победить военным путем, военной победы достичь над страной с ядерным оружием невозможно. Тем более с таким военно-промышленным комплексом", — эфире интернет-канала Politeka сказал политолог.
По его словам, по всему выходит, что полной победы над Россией не может быть по определению. Коллективный Запад не может достичь даже той "небольшой" победы, на которую рассчитывал — что Россия уйдет из Крыма и все территории юга Украины оставит, подытожил Карасёв.
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