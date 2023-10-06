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В Киеве заявили, что Запад не заставит РФ уйти из Крыма и не сможет полностью победить

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Мир

Запад просто не может заставить Россию подписать капитуляцию по итогам противостояния в спецоперации.

В Киеве заявили, что Запад не заставит РФ уйти из Крыма и не сможет полностью победить
Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Об этом сообщил киевский политэксперт Вадим Карасёв.

"Запад не может победить Россию полностью и заставить ее подписать капитуляцию, потому что победить военным путем, военной победы достичь над страной с ядерным оружием невозможно. Тем более с таким военно-промышленным комплексом", — эфире интернет-канала Politeka сказал политолог.

По его словам, по всему выходит, что полной победы над Россией не может быть по определению. Коллективный Запад не может достичь даже той "небольшой" победы, на которую рассчитывал — что Россия уйдет из Крыма и все территории юга Украины оставит, подытожил Карасёв.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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