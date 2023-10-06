Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы занимается распространением слухов о коррупции на Украине, которые, по его словам, не имеют ничего общего с действительностью.
По словам Зеленского, Россия говорит об "украинской коррупции" для того, чтобы Запад прекратил финансирование Киева. Об этом пишет "Страна.ua".
"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины", — сказал Зеленский.
Как утверждает Зеленский, представители украинских властей не украли у западных партнёров Киева "ни одного доллара", хотя признал, что жители Незалежной могут быть разными.
В связи с этим досталось от украинского президента и бывшему главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, который заявил, что Киев настолько сильно коррумпирован, что не имеет никакого права становиться членом Евросоюза. Зеленский сообщил, что Юнкер своими высказываниями играет на руку России.
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