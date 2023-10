Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы занимается распространением слухов о коррупции на Украине, которые, по его словам, не имеют ничего общего с действительностью.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.