Зеленский заявил, что Россия "лжёт" о коррупции на Украине: не украли ни одного доллара

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы занимается распространением слухов о коррупции на Украине, которые, по его словам, не имеют ничего общего с действительностью.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Зеленского, Россия говорит об "украинской коррупции" для того, чтобы Запад прекратил финансирование Киева. Об этом пишет "Страна.ua".

"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины", — сказал Зеленский.

Как утверждает Зеленский, представители украинских властей не украли у западных партнёров Киева "ни одного доллара", хотя признал, что жители Незалежной могут быть разными.

В связи с этим досталось от украинского президента и бывшему главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, который заявил, что Киев настолько сильно коррумпирован, что не имеет никакого права становиться членом Евросоюза. Зеленский сообщил, что Юнкер своими высказываниями играет на руку России.