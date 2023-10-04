Пока президент Украины Владимир Зеленский выступал с обращением к Генассамблее ООН, требуя от Запада денег и оружия, его жена пробежала по бутикам Armani, Gucci и Cartier Пятого авеню.
Об этом информирует американское издание The Nation.
По словам уже экс-сотрудницы магазина Cartier, Елена Зеленская на магазин потратила 1,1 миллиона долларов исключительно на "ювелирку". В случае с женой президента Украины у неё случился конфликт, и она была уволена. Но перед уходом продавщица успела прихватить копии чеков магазина.
Интересно, не отвлекали ли лидера Незалежной во время речи в Генеральной ассамблее сообщения от банка, задается вопросом издание "Царьград".
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