NYT: Россия эффективно противостоит контрнаступлению Киева, используя тактику "эластичной обороны"

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Российские военные используют против ВСУ тактику "эластичной обороны", которая уже успела доказать свою эффективность. Об этом сообщает издание The New York Times.

Фото: Openverse

"Эта тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию позиций, давая возможность украинским войскам продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда противник уязвим", — объяснили в статье.

Журналисты уточнили, что удары по наступающим украинским войскам в этом случае наносятся, когда те перемещаются по открытому пространству, либо же когда ВСУ достигают намеренно оставленных для них позиций.

Получается, что российская армия не старается удержать свою линию обороны во что бы то ни стало, а иногда отступает, чтобы потом нанести как можно более сильные удары по пытающимся наступать украинцам. После этого российские военные вновь идут вперёд и возвращают себе прежние позиции.

Обозреватели уточнили, что украинскому контрнаступлению мешает не только вышеописанная тактика русских. Свою лепту в это вносят плотные минные поля, достаточные запасы артиллерийских боеприпасов у ВС РФ и отсутствие должных поставок оружия ВСУ со стороны Запада.