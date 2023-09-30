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В ФРГ сообщили, что у Киева есть право бить по территории РФ немецкими ракетами Taurus

1:13
Мир

По мнению председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, Украина имеет полное право наносить удары по российской территории при помощи крылатых ракет Taurus. Слова представителя бундестага приводит немецкая медиагруппа Funke.

В ФРГ сообщили, что у Киева есть право бить по территории РФ немецкими ракетами Taurus
Фото: wikimedia.org

Политик заявила, что ракеты Taurus должны быть переданы Киеву как можно скорее.

"Мы должны незамедлительно поставить ракеты Taurus, так как украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может нарушить снабжение ВС России", — сообщила Штрак-Циммерман.

Представитель бундестага добавила, что ей жаль, что канцлер ФРГ Олаф Шольц столь нерешителен в том, что касается поставки этих ракет. Штрак-Циммерман считает, что долгие раздумья немецких властей лишь "продлят страдания" Украины.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал, что вопрос с поставкой Киеву ракет Taurus будет решён в скором времени. При этом до этого власти ФРГ говорили, что не планируют решать это дело в первоочередном порядке, уточняя, что для этого им необходимо согласования с партнёрами по НАТО.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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