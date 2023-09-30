Депутат Бадалян: Армения рассматривает возможность отключения российских телеканалов

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В Армении рассматривается вопрос об отключении российских телеканалов, как заявила депутат фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян в интервью Factor TV.

Фото: openverse

По ее словам, обсуждение этой темы началось давно и проводилось на пленарных заседаниях Национального собрания. При этом Бадалян подчеркнула, что принятие подобных мер может быть необходимо в случае угрозы национальной безопасности.

Депутат отметила, что окончательное решение по этому вопросу будет принято соответствующими ведомствами.

Ранее в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не пытается перекладывать ответственность за свои неудачи на Россию.

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