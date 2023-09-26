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Политолог Данила Гуреев: Азербайджан уйдёт в мягкую силу для решения проблем с Арменией

1:55
Мир » Бывший СССР

Решение долгосрочного конфликта вокруг Нагорного Карабаха не приведёт к завершению противостояния между Арменией и Азербайджаном. Проигравшая сторона не забудет своё национальное унижение, а победителю, помимо восстановления контроля над потерянными территориями, интересно установление связи со своим эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой, отрезанной Сюникской области Армении. Об этом сказал политолог Данила Гуреев в интервью Телеканалу "360".

Политолог Данила Гуреев: Азербайджан уйдёт в мягкую силу для решения проблем с Арменией
Фото: Оpenverse

Армения, отказавшись от поддержки Нагорного Карабаха, без боя уступила все свои геополитические интересы, и непризнанная республика вернулась под контроль Азербайджана. Однако говорить о полном разрешении конфликта между двумя странами пока рано.

"Для армян сдача Нагорного Карабаха стала историческим унижением, которое они нескоро забудут и продолжат мстить. Также никуда не ушли интересы Азербайджана", — рассказал Гуреев.

Поэтому события последних дней — это лишь завершение одной главы многолетнего конфликта, но не окончательное решение всех спорных вопросов между этими двумя странами.

Географические противоречия остаются актуальными. Азербайджан всё ещё разделён и его основным соперником остаётся Армения. Поэтому Баку будет продолжать решать оставшиеся вопросы.

"В переговорном процессе у Азербайджана сильная сторона, поэтому республика продумает определённые технологии, чтобы с помощью мягкой силы довлеть над Арменией и добиваться своего", — указал эксперт.

Азербайджан имеет сильное положение в переговорном процессе, и поэтому он разработает определённые стратегии, чтобы добиваться своих интересов. Следовательно, конфликт не завершён, он перейдёт в новую фазу, отметил Гуреев.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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