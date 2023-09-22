Президенту Украины Владимиру Зеленскому американское лобби выставило конкретные ультиматумы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Якобы суть требований сводится к ряду существенных пунктов.
Например, финансовую помощь ему предоставят взамен на проведение выборов под контролем Вашингтона, а не Киева. Также его заставят убрать из своего окружения определённых персон (к примеру, Ермака, который не нравится многим американцам).
Также Зеленский должен будет провести реформы по коррупционному кейсу. Закупки для ВСУ он должен будет проводить только через американских посредников (ЦРУ, а не британское бюро контрразведки MI5).
И наконец, его заставляют предоставлять полный контроль и отчетности по планам о наступлении или обороне (Белый дом должен знать и контролировать всё, поскольку он за это платит).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.