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Американское лобби выставило Владимиру Зеленскому конкретные ультиматумы

0:57
Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому американское лобби выставило конкретные ультиматумы.

Американское лобби выставило Владимиру Зеленскому конкретные ультиматумы
Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Якобы суть требований сводится к ряду существенных пунктов.

Например, финансовую помощь ему предоставят взамен на проведение выборов под контролем Вашингтона, а не Киева. Также его заставят убрать из своего окружения определённых персон (к примеру, Ермака, который не нравится многим американцам).

Также Зеленский должен будет провести реформы по коррупционному кейсу. Закупки для ВСУ он должен будет проводить только через американских посредников (ЦРУ, а не британское бюро контрразведки MI5).

И наконец, его заставляют предоставлять полный контроль и отчетности по планам о наступлении или обороне (Белый дом должен знать и контролировать всё, поскольку он за это платит).

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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