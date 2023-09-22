Карасёв: США, Россия и Китай готовят теневую сделку за спиной Украины

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Сделка за спиной Киева, о которой сказал Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН, готовится между Москвой, Вашингтоном при посредничестве Пекина.

Фото: Pravda.Ru

Об этом сообщил политолог Вадим Карасёв.

По его словам, международные встречи между представителями Китая и США, визит последних в Россию и публикации в СМИ Запада, настроения по отношению к Украине изменились.

"Утечки по переговорам не было, утечка пошла тогда, когда переговоры завершились. Почему? Если переговоры завершаются ничем, тогда и утечки нет. Если переговоры завершаются с каким-то результатом, и это результат не только по Тайваню, не только потому, что встреча должна быть Байдена и Си Цзинпина и они готовили такую встречу по Украине", — в эфире интернет-канала Politeka сказал эксперт.

Он отметил, что 19 сентября Ван И приезжает в Москву, встречается с Сергеем Лавровым, который едет на Генассамблею, а Ван И остаётся в Москве для переговоров с Патрушевым, секретарем Совбеза. Значит, намечается сделка, подытожил Карасёв.