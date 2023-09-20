Президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться лично с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, сообщили СМИ.
По их данным, Дуда изменил своё расписание, в котором была запланирована встреча с Зеленским.
"Должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня", — передаёт Rzeczpospolita со ссылкой на источник.
Как подчеркнули авторы, есть вероятность, что Дуда отказался встречаться с Зеленским из-за напряжённых отношений между странами на фоне поставок зерна с Украины в Польшу. Украинская сторона пока не прокомментировала такой шаг Варшавы.
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