Экс-разведчик Риттер рассказал, как ВС РФ уничтожат ВСУ: "Для них всё кончено"

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В распоряжении украинского командования остро не хватает танков и броневиков, мало того, в ВСУ заканчиваются солдаты, рассказал бывший морпех-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Openverse

Это подтверждается тем фактом, пояснил он, что Киев решил бросить в бой последние три стратегические бригады, которые считались резервом украинского генштаба.

"Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них всё кончено. Их окружат и уничтожат", — отметил Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.

Единственным спасением для украинских властей, добавил военный эксперт, было бы подписание безоговорочной капитуляции и согласие на все условия России.

Ранее бывший советник главы Пентагона пояснил, в чём заключается хитрая тактика, выбранная Владимиром Путиным.