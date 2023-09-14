В распоряжении украинского командования остро не хватает танков и броневиков, мало того, в ВСУ заканчиваются солдаты, рассказал бывший морпех-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Это подтверждается тем фактом, пояснил он, что Киев решил бросить в бой последние три стратегические бригады, которые считались резервом украинского генштаба.
"Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них всё кончено. Их окружат и уничтожат", — отметил Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.
Единственным спасением для украинских властей, добавил военный эксперт, было бы подписание безоговорочной капитуляции и согласие на все условия России.
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