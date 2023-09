Your browser does not support the audio element.

Алексей Арестович* обратился к украинским мужчинам, сбежавшим из страны с целью избежать мобилизации. Военный анлитик предупредил дезертиров о последствиях.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.