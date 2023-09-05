Арестович* рассказал о бегстве украинцев от мобилизации

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* обратился к украинским мужчинам, сбежавшим из страны с целью избежать мобилизации. Военный анлитик предупредил дезертиров о последствиях.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского рассказал, что после начала военного конфликта через границу с Польшей сбежали более 100 тысяч мужчин.

Он рассказал о муже своей знакомой, который уехал за рубеж, оставив жену с двумя детьми.

Арестович объяснил, что "пока Бог есть — повестка не может придти случайно".

"Одно неверное движение — и ты преступник, хорошо, что еще не международный. И что, возможно, тебе уже не вернуться в родную страну никогда — там, где твои дети. Одно верное и ты — герой, по крайней мере, своей собственной истории", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Он предупредил, что страна, провалившая мобилизацию, не выживет

"Армия не может расчитывать только на добровольцев", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Алексей Арестович объяснил, что поможет Украине поражать объекты военной инфраструктуры России.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.