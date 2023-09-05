Алексей Арестович* обратился к украинским мужчинам, сбежавшим из страны с целью избежать мобилизации. Военный анлитик предупредил дезертиров о последствиях.
Бывший помощник офиса Владимира Зеленского рассказал, что после начала военного конфликта через границу с Польшей сбежали более 100 тысяч мужчин.
Он рассказал о муже своей знакомой, который уехал за рубеж, оставив жену с двумя детьми.
Арестович объяснил, что "пока Бог есть — повестка не может придти случайно".
"Одно неверное движение — и ты преступник, хорошо, что еще не международный. И что, возможно, тебе уже не вернуться в родную страну никогда — там, где твои дети. Одно верное и ты — герой, по крайней мере, своей собственной истории", — написал аналитик в своём Telegram-канале.
Он предупредил, что страна, провалившая мобилизацию, не выживет
"Армия не может расчитывать только на добровольцев", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Алексей Арестович объяснил, что поможет Украине поражать объекты военной инфраструктуры России.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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