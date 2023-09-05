У США вызывает раздражение желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт до победного конца. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Figaro, писатель Рено Жирар.
Журналист считает, что за мирное урегулирование ситуации между Россией и Украиной выступает Белый дом, а неуёмное желание главы киевского режима воевать до последнего украинца вызывает у чиновников в Вашингтоне некоторое раздражение.
"Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел", — напомнил автор статьи.
Ранее французский политик заявил, что ложь Зеленского о российских дронах в Румынии приведёт к мировой войне.
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