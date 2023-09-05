Le Figaro: стремление Зеленского воевать до победного конца вызывает раздражение у США

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У США вызывает раздражение желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт до победного конца. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Figaro, писатель Рено Жирар.

Фото: CreativeCommons

Журналист считает, что за мирное урегулирование ситуации между Россией и Украиной выступает Белый дом, а неуёмное желание главы киевского режима воевать до последнего украинца вызывает у чиновников в Вашингтоне некоторое раздражение.

"Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу, которого Вашингтон не хотел", — напомнил автор статьи.

Ранее французский политик заявил, что ложь Зеленского о российских дронах в Румынии приведёт к мировой войне.