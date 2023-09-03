ВВС Украины подтвердили атаку на дунайский порт Рени: 25 "Гераней"

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Воздушные силы Украины подтвердили удар по портам на Дунае в Одесской области российскими беспилотниками-камикадзе ночью 3 сентября.

Фото: wikimedia.com; The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

"Сегодня ночью Одесскую область атаковали 25 "Шахидов", — цитируют украинские СМИ официальное заявление ведомства.

Представитель украинского командования заверил, что 22 дрона удалось сбить, но местные жители сообщали о большом числе взрывов в районе портовой инфраструктуры.

Ранее российские военные корреспонденты рассказали, что ударом БПЛА "Герань-2" был разрушен транспортный терминал, который использовался Киевом для снабжения украинской армии западными техникой и вооружением.