Воздушные силы Украины подтвердили удар по портам на Дунае в Одесской области российскими беспилотниками-камикадзе ночью 3 сентября.
"Сегодня ночью Одесскую область атаковали 25 "Шахидов", — цитируют украинские СМИ официальное заявление ведомства.
Представитель украинского командования заверил, что 22 дрона удалось сбить, но местные жители сообщали о большом числе взрывов в районе портовой инфраструктуры.
Ранее российские военные корреспонденты рассказали, что ударом БПЛА "Герань-2" был разрушен транспортный терминал, который использовался Киевом для снабжения украинской армии западными техникой и вооружением.
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