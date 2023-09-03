Заявления о том, что Киев мог бы отказаться от части территорий в пользу России в замен на вступление в НАТО, надумано, заявил исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага.
Как подчеркнул эксперт, вряд ли в ближайшем будущем подобная стратегия осуществима.
"Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. <…> В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией", — написал Хага в статье для NRK.
Как подчеркнул эксперт, вернуть уже российские территории Украине также будет непросто.
Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что рассматривают альтернативный вариант вступления Незалежной в блок. Так, согласно информации, это могло бы произойти, если бы Украина "передала" часть территорий России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.