В Норвегии назвали надуманным план для Украины вступить в НАТО в обмен на территории

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Заявления о том, что Киев мог бы отказаться от части территорий в пользу России в замен на вступление в НАТО, надумано, заявил исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага.

Фото: Openverse

Как подчеркнул эксперт, вряд ли в ближайшем будущем подобная стратегия осуществима.

"Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. <…> В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией", — написал Хага в статье для NRK.

Как подчеркнул эксперт, вернуть уже российские территории Украине также будет непросто.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что рассматривают альтернативный вариант вступления Незалежной в блок. Так, согласно информации, это могло бы произойти, если бы Украина "передала" часть территорий России.