Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался испанским репортёрам на огромный ущерб от российских дронов "Ланцет", который они наносят украинской армии.
Замминистра утончил, что российских беспилотников в зоне СВО не только стало больше, они стали бить точнее.
"Русские научились и существенно увеличили использование дронов. Не только в количестве, но и в качестве. "Ланцет" наносит нам большой ущерб", — заявил Борняков.
При этом украинский замминистра не стал называть конкретный цифр, сообщив, что ещё неизвестно, у какой из сторон будет численное преимущество в беспилотниках, потому что украинская сторона в этом году планирует увеличить их производство, создав в "10 или 15 раз" больше дронов, чем в 2022 году.
По словам Борнякова, украинскими производителями будут сделаны "сотни тысяч" дронов.
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