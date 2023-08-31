Российский "супердрон" "Ланцет" остаётся одним из сильнейших инструментов российской армии, заявили польские аналитики. По их словам, они — настоящая "отрава" и "кошмар" для украинских солдат.
Как подчеркнули авторы, эффективность беспилотника очень высока, как и его боеспособность.
"Россияне увеличили производство своих дронов-камикадзе под названием "Ланцет". Они настоящая отрава украинских солдат, — пишет польское издание Interia. — Дроны "Ланцет" являются одними из лучших устройств такого типа в мире. Именно поэтому они могут нанести столь серьёзные потери Вооружённым Силам Украины".
По словам аналитиков, дроны, кроме прочего, очень мобильны. Их можно запускать буквально "откуда угодно", а доставить в безопасное место на простом внедорожнике.
"Дрон имеет дальность действия до 40 километров и скорость до 100 км/ч. Это связано с эффективным электродвигателем", — уточняют авторы.
По их мнению, именно "Ланцеты" сыграли одну из главных ролей в потерях ВСУ.
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