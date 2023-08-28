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Два немца совершили акт вандализма в Италии

1:47
Мир

Итальянское культурное наследие страдает от нанесения вреда со стороны "новых вандалов". Последний инцидент с туристами, повредившими знаковые достопримечательности своим необдуманным "творчеством", вызвал огорчение в итальянских СМИ.

Два немца совершили акт вандализма в Италии
Фото: Openverse

На этот раз двое граждан Германии были задержаны за разрисовку 450-летнего коридора Вазари во Флоренции футбольными граффити. Сообщается, что внешние колонны прибрежного перехода, соединяющего галерею Уффици и сады Боболи, были испорчены названием немецкого футбольного клуба. Этот коридор был спроектирован в 1565 году великим итальянским художником эпохи Возрождения Джорджо Вазари.

По информации местной прессы, нарушение было совершено двумя молодыми немецкими туристами в возрасте 20 и 21 года, которые остановились в центре города в арендованной квартире. Сотрудники флорентийского отделения итальянской военной полиции карабинеров определили их личности с помощью записей видеонаблюдения. При обыске были обнаружены аэрозольные баллончики с чёрной краской и одежда, испачканая краской.

Власти Флоренции и директор музея призвали к строгим наказаниям за это преступление. Особенно учитывая, что это не первый случай бесчинства со стороны туристов. Директор галереи Уффици Айке Шмидт подчеркнул, что это был преднамеренный акт, а не случайный проступок, и выразил мнение, что виновные должны быть наказаны сурово. Министр культуры Дженнаро Санджулиано поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что подобные действия не могут остаться безнаказанными.

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Флоренция: Коридор Вазари пострадал от вандалов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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