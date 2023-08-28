Таможня РФ усилила радиационный контроль ввозимых из Японии автомобилей

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На таможенном контроле при ввозе в Россию все грузы из Японии, включая автомобили и рыбу, взаимодействующую с водой, сброшенной с ядерной станции "Фукушима-1", проходят через радиационную проверку, сообщает портал "За рулем".

Фото: openverse

Системы обнаружения радиационного загрязнения регулярно функционируют, включая как стационарные, так и портативные. Начиная с четверга, 24 августа, японцы начали сливать очищенную воду из аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. В течение финансового года 2023 (завершается 31 марта 2024 года) планируется выпустить 31,2 тыс. тонн жидкости, использовавшейся для охлаждения ядерных реакторов.

Процесс полной утилизации воды займет 30 лет. На территории станции уже хранится более миллиона тонн очищенной от радионуклидов жидкости в герметичных резервуарах. Несмотря на одобрение плана экспертами МАГАТЭ, соседние страны и представители рыболовецкой индустрии выразили серьезное недовольство. Вода проходит многоэтапную систему очистки, однако в ней остаются радиоактивные изотопы.

Особенно вызывают беспокойство тритий, углерод-14, калий-40, стронций-90, йод-129, а также изотопы цезия и плутония. Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году вследствие мощного цунами, сопровождавшегося выбросом большого количества радиоактивных материалов, что привело к заражению окрестных районов. Завершение демонтажа АЭС планируется к 2050 году.

Ранее мы писали о резком росте объёма ввозимых в Россию японских машин перед введением запрета Японии на продажу в РФ многих новых и подержанных авто с определённой мощностью мотора.

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