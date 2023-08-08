Последний день "японок": таможня сообщает о резком росте импорте авто в Приморье

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Все участники рынка связывают этот рост с заявлениями Японии о запрете экспорта автомобилей в Россию.

Фото: drive2.ru

Напомним, что 28 июля японские власти объявили о запрете на экспорт новых и подержанных автомобилей с определённой мощностью мотора (объёмом более 1,9 литра) в Россию. Закон вступит в силу 9 августа. Однако поставки новых автомобилей из Японии прекратились уже в 2022 году.

"В период с 24 июля по 6 августа общее количество ввезенных через таможни Дальнего Востока физическими лицами автомобилей составило 15 071, причем большая часть прошла через Владивостокскую таможню - 14 692. По сравнению с периодом начала июля с 1 по 14 число рост импорта составил около 33%", - заявили в Дальневосточной таможне.

Кроме того, как сообщает zr.media, таможенники и другие эксперты рынка объясняют такой энтузиазм тем, что автодилеры стремятся ввезти максимальное количество машин "в запас".

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