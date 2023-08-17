Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал, что Владимир Путин уже дотиг цели специальной военной операции.
Теперь будущая Украина уже не будет "такой агрессивной и прозападной", отметил лидер РБ.
По его словам, отношения между Москвой и Киевом в будущем можно будет наладить, однако над этим нужно будет весьма поработать.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия никогда не станет участвовать в этом военном конфликте, если сами ВСУ не пересекут их границы. Он особенно подчеркнул, что российский президент никогда не подталкивает Минск к участию в СВО.
Но белорусский президент напомнил про переговоры по Донбассу, которые ни к чему не привели именно из-за действий киевской власти.
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