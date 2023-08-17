Лукашенко: Путин уже достиг главной цели специальной операции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал, что Владимир Путин уже дотиг цели специальной военной операции.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Теперь будущая Украина уже не будет "такой агрессивной и прозападной", отметил лидер РБ.

По его словам, отношения между Москвой и Киевом в будущем можно будет наладить, однако над этим нужно будет весьма поработать.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия никогда не станет участвовать в этом военном конфликте, если сами ВСУ не пересекут их границы. Он особенно подчеркнул, что российский президент никогда не подталкивает Минск к участию в СВО.

Но белорусский президент напомнил про переговоры по Донбассу, которые ни к чему не привели именно из-за действий киевской власти.