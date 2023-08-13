Newsweek: сближение России и Ливана может уменьшить влияние США на Ближнем Востоке

Влиянию США на Ближнем Востоке могут поставить конец укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном. Такое мнение высказал обозреватель издания Newsweek Том О'Коннор.

Фото: quorumcentre.com

Публицист в своей статье отметил, что Кремль реализует растущее влияние на Ближнем Востоке, в то время, как администрация Белого дома сосредоточена на помощи Украине.

Москва в сближении с Ливаном может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам, также она заинтересована в энергетической безопасности региона. Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам страны, заключил эксперт.

Ранее китайское издание Гуаньча написало, что планы Вашингтона по истощению России руками Киева полностью провалились.