Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение 14 августа мероприятия, в ходе которого планируется сжечь Коран. Об этом сообщил телеканал SVT.
Организатором демонстрации является иммигрант из Ирака Салван Надем, который ранее уже проводил подобные акции протеста вместе с соотечественником Салваном Момикой.
Демонстрация вновь пройдет у здания парламента.
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