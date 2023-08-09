В Стокгольме иракский иммигрант запланировал новую акцию с сожжением Корана на 14 августа

Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение 14 августа мероприятия, в ходе которого планируется сжечь Коран. Об этом сообщил телеканал SVT.

Фото: скрин видео

Организатором демонстрации является иммигрант из Ирака Салван Надем, который ранее уже проводил подобные акции протеста вместе с соотечественником Салваном Момикой.

Демонстрация вновь пройдет у здания парламента.

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