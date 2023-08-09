Скрябин: Европа увеличит свои запасы газа на зиму на 10% с помощью хранилищ Украины

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Грядущая зима может не оказаться настолько же мягкой, как сезон 2022-2023 годов, потому европейские страны уже сейчас озаботились увеличением запасов газа.

Фото: rg.ru

Сделать это Евросоюз хочет с помощью украинских подземных газохранилищ, ёмкость которых составляет около 30 миллиардов кубометров, рассказал экономический эксперт Дмитрий Скрябин.

"Насколько мы понимаем, речь идёт о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Украинские мощности использовать "относительно безопасно", добавил Скрябин, они находятся на двухкилометровой глубине и в отдалённых от линии боевого соприкосновения регионах. С помощью них, пояснил специалист, ЕС сможет увеличить запасы газа на 10%.

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