Грядущая зима может не оказаться настолько же мягкой, как сезон 2022-2023 годов, потому европейские страны уже сейчас озаботились увеличением запасов газа.
Сделать это Евросоюз хочет с помощью украинских подземных газохранилищ, ёмкость которых составляет около 30 миллиардов кубометров, рассказал экономический эксперт Дмитрий Скрябин.
"Насколько мы понимаем, речь идёт о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров", — пояснил он в интервью РИА Новости.
Украинские мощности использовать "относительно безопасно", добавил Скрябин, они находятся на двухкилометровой глубине и в отдалённых от линии боевого соприкосновения регионах. С помощью них, пояснил специалист, ЕС сможет увеличить запасы газа на 10%.
Ранее бывший глава Минэкономики РФ заверил, что западные бизнесмены начнут лоббировать скорейшую отмену антироссийских санкций после окончания СВО.
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