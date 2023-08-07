Украинская армия в ходе контрнаступления не сможет прорвать оборону ВС РФ, в результате чего боевые действия затянутся на неопределённое время. Об этом сообщается в материале CNBC.
По словам экс-командующего объединёнными силами Великобритании Ричарда Бэрронса, руководству киевского режима необходимо продемонстрировать хоть какие-то результаты Западу. Однако ВСУ не смогут совершить прорыв в текущем году, признал он.
"Возможно, придётся поддерживать Киев до 2024 или 2025 года", — добавил Бэрронс.
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