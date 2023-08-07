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Доля ветрогенерации в Европе выросла до максимума за месяц

5:37
Мир

В динамичном мире спроса и предложения энергоносителей газовая отрасль Европы переживает значительные изменения. По состоянию на начало августа темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) по всей Европе снизились на 25% по сравнению с предыдущим годом. В то же время вклад ветроэнергетики в производство энергии вырос до максимального уровня за последний месяц. Хранилища заполнены более чем на 87%, что является заметным достижением. На фоне этих событий цена на газ держится в районе 330 долл. за тысячу кубометров. Примечательно, что "Газпром" продолжает поставлять газ в Европу через Украину с суточным объемом 42 млн. куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Доля ветрогенерации в Европе выросла до максимума за месяц
Фото: REX/Shutterstock

ОАО "Газпром" стабильно осуществляет транзит российского газа через территорию Украины, что подтверждается украинской стороной через ГИС "Суджа". Последовательный объем в 42 млн. куб. м в сутки прогнозируется на 7 августа. Однако заявка на ГМС "Сохрановка" была отклонена, о чем заявил прессе представитель "Газпрома".

Накануне объем транспортировки газа оставался неизменным и составлял 42 млн. куб. м. Этот объем подтверждает Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). Этот транзитный маршрут через Украину остается единственным каналом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после сбоев в работе "Северного потока".

С мая 2022 года поставки российского газа через Украину осуществляются в сокращённых объемах из-за якобы неспособности компании контролировать компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской Народной Республике. Однако российский газовый гигант не видит оснований для изменения режима перекачки.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал в арбитражный суд на "Газпром", ссылаясь на якобы имевшие место задержки с оплатой услуг по транспортировке газа по территории Украины.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер посчитал этот арбитраж незаконным и заявил, что участие российского холдинга в этом процессе бесполезно. Более того, Россия готова ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших неэтичных действий украинской компании, что сделает невозможным дальнейшие отношения.

Отбор газа из ПХГ в странах ЕС, по данным Gas Infrastructure Europe, составил 10 млн. куб. м. Закачка же достигла 342,9 млн. куб. м. В настоящее время европейские ПХГ загружены более чем на 87%, что более чем на 14 процентных пунктов превышает среднее значение этого показателя за последние пять лет. Этот профицит составляет около 95,4 млрд. куб. м хранимого газа.

Хотя отопительному сезону 2022 года способствовала мягкая зима, "Газпром" предупреждает, что щедрость природы может не распространиться на предстоящий отопительный период. Восполнение запасов газа в европейских ПХГ до уровня 2022 года может оказаться непростой задачей из-за политических мотивов отказа от российского трубопроводного газа и обострения конкуренции за поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Возобновляемая энергетика и цены на природный газ

В начале текущей недели в Центральной и Западной Европе прогнозируется температура в пределах климатической нормы, а к концу недели ожидается её повышение. Вклад ветроэнергетики в производство электроэнергии в ЕС в июле составлял около 14%, а в начале августа вырос в среднем до 19%. К 6 августа он достиг максимума за месяц — 23,5%.

В июле приток сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы значительно замедлился, не достигнув пикового значения месяца — 10,95 млрд. куб. м. В целом за период с января по июль 2023 года поступление СПГ составило около 78,86 млрд. куб. м, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Регазификация и дальнейшая трубопроводная закачка СПГ в Европу работают на 46% от максимальной мощности.

Средняя цена закупки газа в Европе в июле составила 337 долл. за тыс. куб. м, а в начале августа — около 324 долл. за тыс. куб. м. Эти колебания свидетельствуют о сложном взаимодействии факторов, формирующих газовый рынок Европы, — от маршрутов поставок до вклада возобновляемых источников энергии и меняющейся динамики цен. По мере того как отрасль адаптируется к геополитическим вызовам и изменению спроса, бдительность и стратегическое планирование по-прежнему имеют первостепенное значение.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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