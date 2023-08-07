Россия применяет оружие, которого ещё не было в начале СВО, что "впечатляет", заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. По его мнению, ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя.
Как уточнил Ву, российская сторона учитывает ошибки, которые совершила в ходе СВО и оперативно переориентируется.
"Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее" — заявил Ву в подкасте RT Going Underground.
Как подчеркнул эксперт, в ближайшие несколько недель, вероятно, украинское контрнаступление "исчерпает себя".
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