Экс-экономист МВФ Ву: ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя

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Россия применяет оружие, которого ещё не было в начале СВО, что "впечатляет", заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. По его мнению, ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя.

Фото: The Daily Beast

Как уточнил Ву, российская сторона учитывает ошибки, которые совершила в ходе СВО и оперативно переориентируется.

"Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее" — заявил Ву в подкасте RT Going Underground.

Как подчеркнул эксперт, в ближайшие несколько недель, вероятно, украинское контрнаступление "исчерпает себя".