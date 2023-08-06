Песков: Москва хочет сохранять контроль над регионами, которые стали российскими по Конституции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил журналисту New York Times, спросившего, есть ли в планах Москвы намерение получить ещё большее количество украинских земель.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Представитель Кремля сказал, что Россия желает сохранять контроль над теми регионами, которые стали российскими по Конституции.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", — ответил Песков.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ по итогам референдума, состоявшегося 23-27 сентября 2022 года.