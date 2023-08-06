Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил журналисту New York Times, спросившего, есть ли в планах Москвы намерение получить ещё большее количество украинских земель.
Представитель Кремля сказал, что Россия желает сохранять контроль над теми регионами, которые стали российскими по Конституции.
"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", — ответил Песков.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ по итогам референдума, состоявшегося 23-27 сентября 2022 года.
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